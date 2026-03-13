14:59  13 березня
Відомий український еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом
12:55  13 березня
В Одесі сімейний лікар продавав інвалідність за долари
10:29  13 березня
На Полтавщині автівка перекинулась на дах: водій загинув
UA | RU
UA | RU
13 березня 2026, 14:16

На Кіровоградщині колишній командир і троє військових привласнили понад 620 тис. грн

13 березня 2026, 14:16
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

На Кіровоградщині викрито організовану схему привласнення коштів військової частини. Повідомлено про підозру колишньому командиру взводу технічного забезпечення та трьом військовослужбовцям

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що їм інкримінують зловживання службовим становищем, організацію та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану.

Викриття відбулося в межах програми "Корупційні виплати", спрямованої на виявлення незаконних дій під час нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям.

За даними слідства, один із військовослужбовців організував схему та залучив до неї командира взводу і ще двох співслужбовців.

Командир взводу приховував фактичну відсутність військових у частині та подавав рапорти з неправдивими відомостями про нібито їхнє перебування на службі й виконання завдань у районі бойових дій. На підставі цих документів видавалися накази про виплату грошового забезпечення та додаткової винагороди.

За версією слідства, з вересня 2023 року по березень 2025 року учасники схеми незаконно отримали понад 620 тис. грн, які розподілили між собою.

Нагадаємо, в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень. В результаті було привласнено 133 тонни бензину та понад 364 тонни дизелю на суму 22 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область схема шахрайство фіктивна служба виплати прокуратура підозра
Допомагав уникнути призову: на Полтавщині начальник ТЦК бронював чоловіків "на папері"
11 березня 2026, 12:14
НАБУ і САП викрили схему привласнення понад 32 млн грн в "Укроборонпромі"
11 березня 2026, 07:39
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
10 березня 2026, 20:42
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Очільниці Держпродспоживслужби Полтавщини скасували інвалідність, тепер вона судиться за повернення статусу
13 березня 2026, 16:47
У Тернополі затримали юристку-корупціонерку, яка за 3000 доларів обіцяла вирішити питання з військовим обліком
13 березня 2026, 16:09
У Дніпрі судили пенсіонерку, яка коригувала удари росіян
13 березня 2026, 15:45
Розкрадання 9,5 млн грн: на Полтавщині судитимуть посадовця ОВА та підприємців
13 березня 2026, 15:21
У Києві – колосальний ажіотаж, готелі переповнені іноземцями
13 березня 2026, 15:19
Відомий український еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом
13 березня 2026, 14:59
Скандал у monobank: адвокати Карини Кольб висунули досудові вимоги Гороховському
13 березня 2026, 14:41
На надувних матрацах через Дністер: на Вінниччині троє чоловіків намагалися дістатися Молдови
13 березня 2026, 14:25
У Києві затримали ділка, який за $10 тисяч оформив виїзд за кордон під виглядом священнослужителя
13 березня 2026, 13:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »