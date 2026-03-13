На Кіровоградщині колишній командир і троє військових привласнили понад 620 тис. грн

Фото: Прокуратура України

На Кіровоградщині викрито організовану схему привласнення коштів військової частини. Повідомлено про підозру колишньому командиру взводу технічного забезпечення та трьом військовослужбовцям

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що їм інкримінують зловживання службовим становищем, організацію та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану.

Викриття відбулося в межах програми "Корупційні виплати", спрямованої на виявлення незаконних дій під час нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям.

За даними слідства, один із військовослужбовців організував схему та залучив до неї командира взводу і ще двох співслужбовців.

Командир взводу приховував фактичну відсутність військових у частині та подавав рапорти з неправдивими відомостями про нібито їхнє перебування на службі й виконання завдань у районі бойових дій. На підставі цих документів видавалися накази про виплату грошового забезпечення та додаткової винагороди.

За версією слідства, з вересня 2023 року по березень 2025 року учасники схеми незаконно отримали понад 620 тис. грн, які розподілили між собою.

