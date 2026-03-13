Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали чоловіків, які вночі намагалися незаконно потрапити до Молдови через річку Дністер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Порушниками виявилися троє жителів Вінниччини та Харківщини віком від 25 до 34 років. Вони готувалися до "подорожі" заздалегідь: зустрілися у Вінниці та об’їзними дорогами, оминаючи блокпости, доїхали до прикордоння.

Для переправи через річку Дністер чоловіки підготували надувні матраци та рятувальні жилети.

Однак прикордонний наряд помітив рух на воді. Військовослужбовці вийшли на катері та затримали "мандрівників" безпосередньо під час їхнього запливу.

На чоловіків склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дунай і втекти до Румунії. Для форсування річки чоловік придбав гідрокостюм та водний електроскутер.