20:27  26 січня
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
20:25  26 січня
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
19:33  26 січня
Майже добу без світла: на Чернігівщині діють жорсткі графіки відключень
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 20:34

Кривий Ріг під атакою дронів: пошкоджений багатоповерховий будинок, відомо про пожежу

26 січня 2026, 20:34
Читайте также на русском языке
Фото: місцеві ЗМІ
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області зафіксовано новий удар ворожого безпілотника

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок атаки дрона пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а в одній із квартир спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих та масштаб збитків наразі уточнюється.

Місцеві служби надзвичайних ситуацій оперативно прибули на місце події для ліквідації вогню та забезпечення безпеки мешканців. Очікується, що рятувальники нададуть повну оцінку пошкоджень найближчим часом.

Влада міста закликає криворіжців залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Загроза нових атак із використанням дронів залишається актуальною.

Раніше повідомлялося, частина Харкова залишилася без світла через масові удари ракетами та дронами. Мешканці скаржилися на сильні стрибки напруги, через що енергетики радили вимикати побутові прилади.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Кривий Ріг БПЛА атака багатоповерхівка дрони
Блекаут у Харкові: ракети та дрони залишили тисячі людей без світла
26 січня 2026, 19:47
3 км по снігу: на Дніпропетровщині "Білі янголи" евакуювали померлого
26 січня 2026, 19:40
На Лівому березі Києва поліція знайшла нездетоновану бойову частину дрона
26 січня 2026, 19:14
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Зеленський змінив склад РНБО
26 січня 2026, 22:28
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили
26 січня 2026, 21:52
Українські прикордонники продовжують відбивати ворожі штурми на півночі Харківщини
26 січня 2026, 21:32
Найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату
26 січня 2026, 21:03
ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
26 січня 2026, 20:27
У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
26 січня 2026, 20:25
Приревнував жінкуі вбив "суперника": затримали чоловіка, який вбив людину на Житомирщині та ховався кілька років
26 січня 2026, 20:25
М'ясо на мільйон: на Львівщині, на кордоні з Польщею, викрили дорогий вантаж
26 січня 2026, 19:58
Енергетики розповіли, як вимикатимуть світло 27 січня
26 січня 2026, 19:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »