Фото: місцеві ЗМІ

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок атаки дрона пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а в одній із квартир спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих та масштаб збитків наразі уточнюється.

Місцеві служби надзвичайних ситуацій оперативно прибули на місце події для ліквідації вогню та забезпечення безпеки мешканців. Очікується, що рятувальники нададуть повну оцінку пошкоджень найближчим часом.

Влада міста закликає криворіжців залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Загроза нових атак із використанням дронів залишається актуальною.

