Росіяни атакували Харків, пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури і школа

фото: Харківська обласна прокуратура

Армія РФ ввечері 26 січня атакували Харків. Внаслідок атаки є постраждалі і руйнування інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 26 січня близько 19:15 росіяни завдали серію ударів по м. Харкову.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Крім того, сталося займання будівлі навчального закладу. Поранення отримав охоронець. Ще одна працівниця зазнала гострої стресової реакції.

Також пошкоджено багатоквартирні будинки.

Як повідомлялось, у Харкові частина міста залишилася без світла після серії ворожих ударів. Енергетики радять вимикати побутові прилади, щоб уникнути пошкодження техніки.