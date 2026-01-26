Росіяни атакували Харків, пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури і школа
Армія РФ ввечері 26 січня атакували Харків. Внаслідок атаки є постраждалі і руйнування інфраструктури
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 26 січня близько 19:15 росіяни завдали серію ударів по м. Харкову.
Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Крім того, сталося займання будівлі навчального закладу. Поранення отримав охоронець. Ще одна працівниця зазнала гострої стресової реакції.
Також пошкоджено багатоквартирні будинки.
Як повідомлялось, у Харкові частина міста залишилася без світла після серії ворожих ударів. Енергетики радять вимикати побутові прилади, щоб уникнути пошкодження техніки.
Українські прикордонники продовжують відбивати ворожі штурми на півночі ХарківщиниВсі новини »
26 січня 2026, 21:32На Харківщині майже 100 справ відкрито проти ТЦК
26 січня 2026, 16:55Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Харківщині
26 січня 2026, 16:05
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
"Я вже хочу сім'ю, дитину": переможниця Холостяка Надін Головчук зізналась, чи має зараз стосунки
27 січня 2026, 01:35"Уже стільки негативу на нього вилито": військовий Недзельський розповів, чому Винника не захотіли мобілізувати
27 січня 2026, 00:55"Не всі вміли себе стримувати": акторка Катерина Кузнецова розповіла про увагу від одружених колег
27 січня 2026, 00:35Український ринок живця: ціни зростають - що відбувається
26 січня 2026, 23:55Зеленський змінив склад РНБО
26 січня 2026, 22:28Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили
26 січня 2026, 21:52Українські прикордонники продовжують відбивати ворожі штурми на півночі Харківщини
26 січня 2026, 21:32Найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату
26 січня 2026, 21:03Кривий Ріг під атакою дронів: пошкоджений багатоповерховий будинок, відомо про пожежу
26 січня 2026, 20:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі блоги »