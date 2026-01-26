Фото: ілюстративне

У Харкові частина міста залишилася без світла після серії ворожих ударів

За даними місцевих джерел, масові прильоти балістичних ракет та ударів дронів спричинили тимчасові перебої з електропостачанням, передає RegioNews.

Місцеві мешканці повідомляють про сильні стрибки напруги в мережі. Енергетики радять вимикати побутові прилади, щоб уникнути пошкодження техніки.

Харківський міський голова Ігор Терехов уточнив, що інциденти зафіксовані в Індустріальному районі та інших частинах міста. На даний момент наслідки ударів продовжують уточнювати.

Правоохоронці та рятувальні служби закликають мешканців залишатися в укриттях до завершення небезпечного періоду. Загроза нових атак залишається актуальною, тому мешканцям рекомендують дотримуватися правил безпеки та уникати перебування на відкритих територіях.

