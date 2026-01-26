20:27  26 січня
26 січня 2026, 19:47

Блекаут у Харкові: ракети та дрони залишили тисячі людей без світла

26 січня 2026, 19:47
Фото: ілюстративне
У Харкові частина міста залишилася без світла після серії ворожих ударів

За даними місцевих джерел, масові прильоти балістичних ракет та ударів дронів спричинили тимчасові перебої з електропостачанням, передає RegioNews.

Місцеві мешканці повідомляють про сильні стрибки напруги в мережі. Енергетики радять вимикати побутові прилади, щоб уникнути пошкодження техніки.

Харківський міський голова Ігор Терехов уточнив, що інциденти зафіксовані в Індустріальному районі та інших частинах міста. На даний момент наслідки ударів продовжують уточнювати.

Правоохоронці та рятувальні служби закликають мешканців залишатися в укриттях до завершення небезпечного періоду. Загроза нових атак залишається актуальною, тому мешканцям рекомендують дотримуватися правил безпеки та уникати перебування на відкритих територіях.

Раніше повідомлялося, Херсонську ТЕЦ піддають систематичним обстрілам, що ускладнює роботу та відновлення енергетичного обладнання. Ворог цілеспрямовано намагається зірвати відновлення станції.

