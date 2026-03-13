Скандал у monobank: адвокати Карини Кольб висунули досудові вимоги Гороховському

Фото: з відкритих джерел

Юристи оголосили, що протягом трьох діб до monobank та його співзасновника Олега Гороховського надійдуть досудові вимоги

Про це повідомляє адвокатське об'єднання Addati Group, яке захищає Карину Кольб, передає RegioNews.

Як зазначають юристи, справа стосується не лише їхньої клієнтки, а й права кожного українця на конфіденційність персональних даних та захист від публічного цькування. Вони вимагають:

публічних вибачень від Гороховського на всіх його особистих сторінках,

спростування поширеної інформації,

відшкодування морально і матеріальної шкоди,

розблокування банківського рахунку клієнтки.

Окремо адвокати повідомили про направлення запиту до банку щодо інформації про можливий внутрішній чат працівників, де могли обговорювати та висміювати фото й відео клієнтів, отримані під час процедури ідентифікації .

Наразі Monobank на заяву юристів не реагував.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець оголосив про перевірку можливого порушення закону через дії співзасновника monobank Олег Гороховський, який визнав оприлюднення персональних даних клієнтки неправомірним.

Як відомо, 9 березня Гороховський опублікував у мережі фото клієнтки банку, зроблене під час відеоверифікації. На задньому фоні, за його словами, був російський прапор.

Згодом клієнтка заявила, що насправді на стіні був прапор Словенії, і розкритикувала публікацію свого фото без згоди.

Увечері 11 березня Гороховський вибачився за оприлюднення фото та пояснив свої дії емоційною реакцією на російський триколор. Він зазначив, що після багатьох років війни цей прапор викликає у нього сильний гнів, тому він відреагував поспіхом і без роздумів.

