14:59  13 березня
Відомий український еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом
12:55  13 березня
В Одесі сімейний лікар продавав інвалідність за долари
10:29  13 березня
На Полтавщині автівка перекинулась на дах: водій загинув
UA | RU
UA | RU
13 березня 2026, 14:41

Скандал у monobank: адвокати Карини Кольб висунули досудові вимоги Гороховському

13 березня 2026, 14:41
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Юристи оголосили, що протягом трьох діб до monobank та його співзасновника Олега Гороховського надійдуть досудові вимоги

Про це повідомляє адвокатське об'єднання Addati Group, яке захищає Карину Кольб, передає RegioNews.

Як зазначають юристи, справа стосується не лише їхньої клієнтки, а й права кожного українця на конфіденційність персональних даних та захист від публічного цькування. Вони вимагають:

  • публічних вибачень від Гороховського на всіх його особистих сторінках,
  • спростування поширеної інформації,
  • відшкодування морально і матеріальної шкоди,
  • розблокування банківського рахунку клієнтки.

Окремо адвокати повідомили про направлення запиту до банку щодо інформації про можливий внутрішній чат працівників, де могли обговорювати та висміювати фото й відео клієнтів, отримані під час процедури ідентифікації .

Наразі Monobank на заяву юристів не реагував.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець оголосив про перевірку можливого порушення закону через дії співзасновника monobank Олег Гороховський, який визнав оприлюднення персональних даних клієнтки неправомірним.

Як відомо, 9 березня Гороховський опублікував у мережі фото клієнтки банку, зроблене під час відеоверифікації. На задньому фоні, за його словами, був російський прапор.

Згодом клієнтка заявила, що насправді на стіні був прапор Словенії, і розкритикувала публікацію свого фото без згоди.

Увечері 11 березня Гороховський вибачився за оприлюднення фото та пояснив свої дії емоційною реакцією на російський триколор. Він зазначив, що після багатьох років війни цей прапор викликає у нього сильний гнів, тому він відреагував поспіхом і без роздумів.

Читайте також: Скандал із monobank: звідки у Гороховського персональні дані клієнтки

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Monobank Олег Гороховський адвокати скандали вимоги
Заблокували рахунок "через російський прапор": Олег Гороховський отримав критику після публікації фото клієнтки monobank
11 березня 2026, 15:45
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Очільниці Держпродспоживслужби Полтавщини скасували інвалідність, тепер вона судиться за повернення статусу
13 березня 2026, 16:47
У Тернополі затримали юристку-корупціонерку, яка за 3000 доларів обіцяла вирішити питання з військовим обліком
13 березня 2026, 16:09
У Дніпрі судили пенсіонерку, яка коригувала удари росіян
13 березня 2026, 15:45
Розкрадання 9,5 млн грн: на Полтавщині судитимуть посадовця ОВА та підприємців
13 березня 2026, 15:21
У Києві – колосальний ажіотаж, готелі переповнені іноземцями
13 березня 2026, 15:19
Відомий український еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом
13 березня 2026, 14:59
На надувних матрацах через Дністер: на Вінниччині троє чоловіків намагалися дістатися Молдови
13 березня 2026, 14:25
На Кіровоградщині колишній командир і троє військових привласнили понад 620 тис. грн
13 березня 2026, 14:16
У Києві затримали ділка, який за $10 тисяч оформив виїзд за кордон під виглядом священнослужителя
13 березня 2026, 13:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »