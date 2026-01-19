Росіяни суттєво пошкодили енергооб’єкт ДТЕК в Одесі

Фото: ДТЕК

Вночі 19 січня російські військові значно пошкодили енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання наразі залишаються 30,8 тисячі родин

Про це передає RegioNews із посиланням на ДТЕК.

"Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють на місці, розбирають завали. Далі почнуться ремонти.

"Першочергове завдання – відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки", – зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч на 19 січня ворог атакував Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 126 дронів.

На Одещині через нічну дронову атаку пошкоджені будинки, обʼєкти енергетичної та газової інфраструктури.