13:52  18 січня
ДТП на Черкащині: два авто перекинулися, є постраждалий
11:49  18 січня
У Полтаві п'яний військовий кинув гранату біля припаркованих машин: як його покарав суд
10:02  18 січня
"Подорож до бабусі" закінчилася пошуками: школярок знайшли у столичному метро
18 січня 2026, 15:29

В Одесі арештували працівників ТЦК: підозрюють у викраденні і вимаганні

18 січня 2026, 15:29
Фото: Київський районний суд м. Одеси
Суд взяв під варту співробітників ТЦК, підозрюваних у вимаганні та незаконному позбавленні волі чоловіка

Про це повідомили у Київському районному суді міста Одеси, передає RegioNews.

За версією слідства, кілька днів тому під час мобілізаційних заходів у Київському районі м. Одеси троє співробітників територіального центру комплектування разом із представником громадської організації протиправно позбавили волі чоловіка.

Застосовуючи фізичний примус, вони примусово посадили потерпілого в автобус і близько години возили містом. Одночасно підозрювані вимагали у чоловіка 6000 доларів США за "вирішення питання" та недоставлення його до РТЦК.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання правоохоронців, обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, увечері 15 січня одеські правоохоронці викрили факт вимагання під час мобілізаційних заходів. Чоловіка викрали, посадили в автобус і близько години возили по місту.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті затримали працівника ТЦК, який разом із начальником знущався з військовозобов'язаних. У ході розслідування слідчі встановили низку фактів приниження та неправомірного застосування сили.

Одеса ТЦК мобілізація військовозобов'язаний війна викрадення вимагання грошей
Штраф 34 тисячі гривень: у Тернополі покарали посадовця ТЦК

16 січня 2026, 08:39
16 січня 2026, 08:39
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
07 серпня 2025
