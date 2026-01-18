В Одесі арештували працівників ТЦК: підозрюють у викраденні і вимаганні

Фото: Київський районний суд м. Одеси

Суд взяв під варту співробітників ТЦК, підозрюваних у вимаганні та незаконному позбавленні волі чоловіка

Про це повідомили у Київському районному суді міста Одеси, передає RegioNews.

За версією слідства, кілька днів тому під час мобілізаційних заходів у Київському районі м. Одеси троє співробітників територіального центру комплектування разом із представником громадської організації протиправно позбавили волі чоловіка.

Застосовуючи фізичний примус, вони примусово посадили потерпілого в автобус і близько години возили містом. Одночасно підозрювані вимагали у чоловіка 6000 доларів США за "вирішення питання" та недоставлення його до РТЦК.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання правоохоронців, обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, увечері 15 січня одеські правоохоронці викрили факт вимагання під час мобілізаційних заходів. Чоловіка викрали, посадили в автобус і близько години возили по місту.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті затримали працівника ТЦК, який разом із начальником знущався з військовозобов'язаних. У ході розслідування слідчі встановили низку фактів приниження та неправомірного застосування сили.