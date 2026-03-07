На Харківщині українські прикордонники уразили техніку та склад ворога

фото: ДПСУ

Бійці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання в Харківській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час чергових бойових завдань прикордонники знищили автомобіль, квадроцикли та склад противника.

Прикордонники фіксують будь-яке переміщення ворога та не дають йому можливості перегрупуватися чи облаштування нові позиції.

