07 березня 2026, 14:47

До 11 зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Харкову

07 березня 2026, 14:47
фото: ДСНС
Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Київському районі міста в ніч на 7 березня знову зросла. Наразі відомо про 11 загиблих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Харків.

Близько 14 години стало відомо, що з-під завалів дістали тіло десятої загиблої людини. Згодом рятувальники дістали ще одне тіло.

Пізніше у пресслужбі Харківської облпрокуратури підтвердили, що кількість загиблих зросла до 11 людей, серед них – двоє дітей.

На місці російського влучання тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 7 березня РФ нанесла удар по багатоповерхівці у Харкові. Для цього росіяни застосували нову крилату ракету.

