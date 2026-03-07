До 11 зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Харкову
Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Київському районі міста в ніч на 7 березня знову зросла. Наразі відомо про 11 загиблих
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне Харків.
Близько 14 години стало відомо, що з-під завалів дістали тіло десятої загиблої людини. Згодом рятувальники дістали ще одне тіло.
Пізніше у пресслужбі Харківської облпрокуратури підтвердили, що кількість загиблих зросла до 11 людей, серед них – двоє дітей.
На місці російського влучання тривають пошуково-рятувальні роботи.
Нагадаємо, 7 березня РФ нанесла удар по багатоповерхівці у Харкові. Для цього росіяни застосували нову крилату ракету.
На Харківщині українські прикордонники уразили техніку та склад ворогаВсі новини »
07 березня 2026, 13:55РФ атакувала Харків новою крилатою ракетою
07 березня 2026, 12:16Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині
06 березня 2026, 16:58
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Мене лякає не ворог. Мене лякають ура-патріоти і фахівці з усіх питань
07 березня 2026, 17:39РФ атакувала автомобіль швидкої допомоги на Миколаївщині
07 березня 2026, 17:04Росіяни знищили будівлю головного відділення "Укрпошти" у Краматорську
07 березня 2026, 16:35Через погане планування Міноборони витратило 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит
07 березня 2026, 15:59Погода різко змінюється: де завтра потепліє до +15 градусів
07 березня 2026, 15:33Попри атаки РФ на енергосистему та відключення світла Україна відновила експорт електроенергії до Європи
07 березня 2026, 15:16На Харківщині українські прикордонники уразили техніку та склад ворога
07 березня 2026, 13:55Українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині
07 березня 2026, 13:17У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину
07 березня 2026, 12:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні