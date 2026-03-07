Попри атаки РФ на енергосистему та відключення світла Україна відновила експорт електроенергії до Європи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Йдеться про невеликі обсяги, які з’являються у певні години через тимчасовий профіцит генерації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.

За його словами, перші поставки становили буквально десятки мегаватів – близько 12 МВт у певні години, коли в енергосистемі виникає надлишок виробництва.

"Це не "вивезення електроенергії з країни", як це часто подають. Це інструмент балансування системи", – запевнив Трохимець.

Нагадаємо, у суботу, 7 березня, внаслідок російських обстрілів частково без світла залишилися споживачі у семи областях України. Наразі є знеструмлення у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях.