15:33  07 березня
Погода різко змінюється: де завтра потепліє до +15 градусів
12:46  07 березня
У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину
11:38  07 березня
Українські спецпризначенці зупинили наступ ворога на Запоріжжя
07 березня 2026, 15:16

Попри атаки РФ на енергосистему та відключення світла Україна відновила експорт електроенергії до Європи

07 березня 2026, 15:16
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Йдеться про невеликі обсяги, які з’являються у певні години через тимчасовий профіцит генерації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.

За його словами, перші поставки становили буквально десятки мегаватів – близько 12 МВт у певні години, коли в енергосистемі виникає надлишок виробництва.

"Це не "вивезення електроенергії з країни", як це часто подають. Це інструмент балансування системи", – запевнив Трохимець.

Нагадаємо, у суботу, 7 березня, внаслідок російських обстрілів частково без світла залишилися споживачі у семи областях України. Наразі є знеструмлення у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Мене лякає не ворог. Мене лякають ура-патріоти і фахівці з усіх питань
07 березня 2026, 17:39
РФ атакувала автомобіль швидкої допомоги на Миколаївщині
07 березня 2026, 17:04
Росіяни знищили будівлю головного відділення "Укрпошти" у Краматорську
07 березня 2026, 16:35
Через погане планування Міноборони витратило 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит
07 березня 2026, 15:59
Погода різко змінюється: де завтра потепліє до +15 градусів
07 березня 2026, 15:33
До 11 зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Харкову
07 березня 2026, 14:47
На Харківщині українські прикордонники уразили техніку та склад ворога
07 березня 2026, 13:55
Українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині
07 березня 2026, 13:17
У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину
07 березня 2026, 12:46
07 серпня 2025
