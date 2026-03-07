Через погане планування Міноборони витратило 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит

Снарядів до артилерії у нас дефіцит, хто б що не казав

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Гармат нам не вистачає, особливо 155-мм. У нас була ганебна ситуація, коли у 2024 році Павлоградський хімічний завод отримав замовлення на 50 млрд грн, щоб організувати виробництво багатьох видів снарядів.

Командир наголосив, що питань до працівників заводу немає, але у них не було ні компетенції, ні технологічних ліній, ні порохів, ні компонентів, ні підривників у необхідній кількості.

І вони не зробили дива. В результат держава загнала величезні гроші та не отримала ті боєприпаси, які хотіла. І гроші у нас зависли на рік. Ми просто втратили цей час, збираючи копійки на озброєння. Гроші пішли в порожнечу.

Потрібно вивчати ринок та дивитися, які порохи та підривники доступні. Замовлення варто прораховувати.

Для того, щоб воювати не людьми, а снарядами та дронами – треба якісно планувати, аналізувати можливості виробників, компетенції, чи здатні підприємства це робити, зазначив командир.

Але пан Умєров (тодішній міністр оборони) цього не зробив. Віддали Мінстратегпром та Міноборони замовлення, понад мільярд доларів на те, що не було вироблено. Ми на рік втратили таку кількість грошей, на яку можна було придбати дрони, снаряди, вибухівку, все що завгодно.