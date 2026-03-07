Росіяни знищили будівлю головного відділення "Укрпошти" у Краматорську
У суботу, 7 березня, армія РФ знищила будівлю Краматорського Головпоштамту "Укрпошти"
Як передає RegioNews, про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"Ми розуміли що це може статись тому завчасно переїхали в іншу будівлю неподалік. Яка теж постраждала але буде протягом дня відновлена і поновить обслуговування мешканців Краматорська", – повідомив він.
Нагадаємо, РФ щонайменше три рази обстріляла Краматорськ ввечері 6 та вночі 7 березня. Наразі відомо про одну загиблу та шестеро поранених людей.
