Українські спецпризначенці зупинили наступ ворога на Запоріжжя

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ армії РФ на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал ГУР МО України.

"Упродовж трьох місяців воїни "Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України реалізовують комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку. Ціль розвідників – зірвати наступальні плани ворога та не допустити його просування до обласного центру", – йдеться у повідомленні.

Під час активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів вбитими та пораненими, ще 39 російських військовослужбовців взяли в полон.

Точними ударами дронів та артилерії бійці системно знищують логістичні спроможності ворога – через брак забезпечення армія РФ все частіше відмовляється від штурмових дій на Запорізькому напрямку.

