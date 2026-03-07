РФ атакувала автомобіль швидкої допомоги на Миколаївщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В суботу вдень росіяни атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги у Миколаївські області. Внаслідок атаки постраждали водій та лікарка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Сьогодні вдень росіяни атакували FPV-дроном автомобіль бригади швидкої в Куцурубській громаді. Постраждали водій та лікарка, їх госпіталізовано. Надається вся необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

