15:33  07 березня
Погода різко змінюється: де завтра потепліє до +15 градусів
12:46  07 березня
У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину
11:38  07 березня
Українські спецпризначенці зупинили наступ ворога на Запоріжжя
UA | RU
UA | RU
07 березня 2026, 17:04

РФ атакувала автомобіль швидкої допомоги на Миколаївщині

07 березня 2026, 17:04
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В суботу вдень росіяни атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги у Миколаївські області. Внаслідок атаки постраждали водій та лікарка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Сьогодні вдень росіяни атакували FPV-дроном автомобіль бригади швидкої в Куцурубській громаді. Постраждали водій та лікарка, їх госпіталізовано. Надається вся необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня на Миколаївщині ідентифікували російського військового, який катував мирного жителя електрострумом. Йому повідомлено про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кім Віталій Олександрович фото швидка допомога атака Миколаївська область
На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого "Шахеда"
05 березня 2026, 14:27
На Миколаївщині судитимуть директора лісгоспу, який замість відновлення лісу засіяв землі пшеницею
05 березня 2026, 12:16
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Мене лякає не ворог. Мене лякають ура-патріоти і фахівці з усіх питань
07 березня 2026, 17:39
Росіяни знищили будівлю головного відділення "Укрпошти" у Краматорську
07 березня 2026, 16:35
Через погане планування Міноборони витратило 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит
07 березня 2026, 15:59
Погода різко змінюється: де завтра потепліє до +15 градусів
07 березня 2026, 15:33
Попри атаки РФ на енергосистему та відключення світла Україна відновила експорт електроенергії до Європи
07 березня 2026, 15:16
До 11 зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Харкову
07 березня 2026, 14:47
На Харківщині українські прикордонники уразили техніку та склад ворога
07 березня 2026, 13:55
Українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині
07 березня 2026, 13:17
У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину
07 березня 2026, 12:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »