У Дніпрі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Жителя Дніпра підозрюють у завданні ножового поранення військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт обласної поліції.

Подія сталася 6 березня на вулиці Яхненківській. Представники ТЦК зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів.

Під час спілкування 58-річний чоловік дістав ніж та вдарив ним у стегно 24-річного військовослужбовця ТЦК та СП. Потерпілого доставили до лікарні.

Правоохоронці затримали нападника на місці події. За скоєне йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

