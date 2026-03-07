Погода різко змінюється: де завтра потепліє до +15 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 8 березня, очікується тепла погода, без опадів. Місцями повітря прогріється до +15

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укргідрометцентр.

У неділю в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вночі на північному сході місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря уночі коливатиметься у межах 0…-5 градусів, вдень повітря прогріється до 7…12 градусів. У західних областях очікується до +15.

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі можливий незначний мороз, а вдень повітря прогріється до +12 градусів.

Як повідомлялось, на вихідних в Україні різко потепліє. Загалом температура повітря буде цілком комфортною.