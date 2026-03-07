Українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині
В Донецькій області ракетами ATACMS та SCALP уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА ворога типу "Шахед"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Удару завдали підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних сил.
На відео, яке опублікував Генштаб, видно пожежу та вторинну детонацію.
Також Сили оборони завдали противнику серії інших уражень, зокрема по пункту управління БПЛА, командно-спостережному пункту, артилерії росіян на окупованій території.
Як повідомлялось, на днях українські військові уразили два кораблі Чорноморського флоту РФ вартістю близько $1 млрд. Кожен із них коштує приблизно $500 млн.
Щонайменше 6 людей поранено внаслідок російського обстрілу Краматорська на ДонеччиніВсі новини »
07 березня 2026, 09:51Зеленський відвідав Донеччину
06 березня 2026, 17:06У Донецьку підірвали авто колишнього керівника виправної колонії
06 березня 2026, 14:57
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Мене лякає не ворог. Мене лякають ура-патріоти і фахівці з усіх питань
07 березня 2026, 17:39РФ атакувала автомобіль швидкої допомоги на Миколаївщині
07 березня 2026, 17:04Росіяни знищили будівлю головного відділення "Укрпошти" у Краматорську
07 березня 2026, 16:35Через погане планування Міноборони витратило 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит
07 березня 2026, 15:59Погода різко змінюється: де завтра потепліє до +15 градусів
07 березня 2026, 15:33Попри атаки РФ на енергосистему та відключення світла Україна відновила експорт електроенергії до Європи
07 березня 2026, 15:16До 11 зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Харкову
07 березня 2026, 14:47На Харківщині українські прикордонники уразили техніку та склад ворога
07 березня 2026, 13:55У Києві невідомі особи у військовій формі викрали людину
07 березня 2026, 12:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні