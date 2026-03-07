Українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Донецькій області ракетами ATACMS та SCALP уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА ворога типу "Шахед"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Удару завдали підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних сил.

На відео, яке опублікував Генштаб, видно пожежу та вторинну детонацію.

Також Сили оборони завдали противнику серії інших уражень, зокрема по пункту управління БПЛА, командно-спостережному пункту, артилерії росіян на окупованій території.

Як повідомлялось, на днях українські військові уразили два кораблі Чорноморського флоту РФ вартістю близько $1 млрд. Кожен із них коштує приблизно $500 млн.