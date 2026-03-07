Мене лякає не ворог. Мене лякають ура-патріоти і фахівці з усіх питань

Вони окупували інтернет і залізли в мізки моїх співгромадян

Вони окупували інтернет і залізли в мізки моїх співгромадян

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Абсолютно неможливо стало писати щось навіть на технічні теми, бо якщо твоя позиція не відповідає лінії партії, то тоді закон Архімеда, закон Ома і Загальна теорія відносності Ейнштейна (не плутати з Епштейном) з легкістю скасовуються; фізика не діє, математика не має значення, і за всім цим уважно стежить Штілерман.

Достатньо було порівняти кількість ввезеної готівки та золота "Ощадбанком" з вартістю так необхідних крилатих ракет, як мене одразу ж звинуватили в тому, що я збираюся забрати у пенсіонерів їхні пенсії. Хоча відомо, що пенсії золотом, доларами та євро не видають.

Щойно я написав, що німці в роки війни виготовили і запустили понад 20 тисяч крилатих ракет, як одразу з'явилися фахівці та експерти, які з піною у роті довели мені, що це не ті ракети, не ті німці, і не та війна.

Дуже хороші люди, стовідсоткові українці, експерти зі світовим ім'ям виступили проти Орбана. Я теж – проти. Але, не розумію, хто з нас за Україну. Якщо не говорити правду, якщо заперечувати закони фізики заради патріотизму, то хіба зможемо ми виграти війну?..