18:45  07 березня
У Дніпрі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК
15:33  07 березня
Погода різко змінюється: де завтра потепліє до +15 градусів
11:38  07 березня
Українські спецпризначенці зупинили наступ ворога на Запоріжжя
UA | RU
UA | RU
Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
07 березня 2026, 17:39

Мене лякає не ворог. Мене лякають ура-патріоти і фахівці з усіх питань

07 березня 2026, 17:39
Читайте также на русском языке
Вони окупували інтернет і залізли в мізки моїх співгромадян
Вони окупували інтернет і залізли в мізки моїх співгромадян
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Абсолютно неможливо стало писати щось навіть на технічні теми, бо якщо твоя позиція не відповідає лінії партії, то тоді закон Архімеда, закон Ома і Загальна теорія відносності Ейнштейна (не плутати з Епштейном) з легкістю скасовуються; фізика не діє, математика не має значення, і за всім цим уважно стежить Штілерман.

Достатньо було порівняти кількість ввезеної готівки та золота "Ощадбанком" з вартістю так необхідних крилатих ракет, як мене одразу ж звинуватили в тому, що я збираюся забрати у пенсіонерів їхні пенсії. Хоча відомо, що пенсії золотом, доларами та євро не видають.

Щойно я написав, що німці в роки війни виготовили і запустили понад 20 тисяч крилатих ракет, як одразу з'явилися фахівці та експерти, які з піною у роті довели мені, що це не ті ракети, не ті німці, і не та війна.

Дуже хороші люди, стовідсоткові українці, експерти зі світовим ім'ям виступили проти Орбана. Я теж – проти. Але, не розумію, хто з нас за Україну. Якщо не говорити правду, якщо заперечувати закони фізики заради патріотизму, то хіба зможемо ми виграти війну?..

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна політика війна суспільство
Українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині
07 березня 2026, 13:17
Українські спецпризначенці зупинили наступ ворога на Запоріжжя
07 березня 2026, 11:38
В Україні розробляють аналог розвідувального дрона Mavic
07 березня 2026, 11:19
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Дніпрі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК
07 березня 2026, 18:45
РФ атакувала автомобіль швидкої допомоги на Миколаївщині
07 березня 2026, 17:04
Росіяни знищили будівлю головного відділення "Укрпошти" у Краматорську
07 березня 2026, 16:35
Через погане планування Міноборони витратило 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит
07 березня 2026, 15:59
Погода різко змінюється: де завтра потепліє до +15 градусів
07 березня 2026, 15:33
Попри атаки РФ на енергосистему та відключення світла Україна відновила експорт електроенергії до Європи
07 березня 2026, 15:16
До 11 зросла кількість загиблих унаслідок удару РФ по Харкову
07 березня 2026, 14:47
На Харківщині українські прикордонники уразили техніку та склад ворога
07 березня 2026, 13:55
Українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині
07 березня 2026, 13:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »