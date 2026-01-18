На Київщині ввели екстрені відключення світла: ситуація ускладнена морозами

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Київській області через складну ситуацію в енергосистемі запроваджено екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

У зв'язку з цим раніше затверджені графіки відключень тимчасово не діють.

Ситуація ускладнюється низькими температурами повітря та перевантаженням електромереж, що призводить до необхідності оперативно балансувати систему електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання та повернути світло в домівки всіх жителів області.

Жителів Київщини закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обмежити споживання електроенергії у пікові години.

Нагадаємо, в Україні протягом неділі, 18 січня продовжиться дія погодинних відключень світла для споживачів та графіків обмеження потужності для промисловості.

Раніше повідомлялось, що українці можуть повністю залишитися без світла і тепла. Відповідну заяву зробили у ГУР.