На Київщині ввели екстрені відключення світла: ситуація ускладнена морозами
У Київській області через складну ситуацію в енергосистемі запроваджено екстрені відключення електроенергії
Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.
У зв'язку з цим раніше затверджені графіки відключень тимчасово не діють.
Ситуація ускладнюється низькими температурами повітря та перевантаженням електромереж, що призводить до необхідності оперативно балансувати систему електропостачання.
Енергетики працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання та повернути світло в домівки всіх жителів області.
Жителів Київщини закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обмежити споживання електроенергії у пікові години.
Нагадаємо, в Україні протягом неділі, 18 січня продовжиться дія погодинних відключень світла для споживачів та графіків обмеження потужності для промисловості.
Раніше повідомлялось, що українці можуть повністю залишитися без світла і тепла. Відповідну заяву зробили у ГУР.