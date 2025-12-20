На Одещині відновили транспортне сполучення після удару РФ по важливому мосту

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одеській області відновили транспортне сполучення після російського теракту на мосту під селом Маяки. Є незручності, є незначні затримки, але загалом логістику відновили

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита в ефірі телемарафону.

За його словами, логістичного колапсу не буде – усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.

"Переправи відповідні наведені через річку Дністер, і сьогодні вони добре функціонують", – сказав Микита, коментуючи ситуацію навколо відновлення сполучення.

Раніше Зеленський відреагував на ситуацію на Одещині та натякнув на можливі кадрові рішення. Як відомо, росіяни атакують регіон упродовж декількох днів.