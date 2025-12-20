17:50  20 грудня
На Одещині відновили транспортне сполучення після удару РФ по важливому мосту
14:59  20 грудня
Україну засипле снігом на Різдво та Новий рік
13:25  20 грудня
РФ атакувала Одещину новітніми "Шахедами"
20 грудня 2025, 17:50

На Одещині відновили транспортне сполучення після удару РФ по важливому мосту

20 грудня 2025, 17:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одеській області відновили транспортне сполучення після російського теракту на мосту під селом Маяки. Є незручності, є незначні затримки, але загалом логістику відновили

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита в ефірі телемарафону.

За його словами, логістичного колапсу не буде – усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.

"Переправи відповідні наведені через річку Дністер, і сьогодні вони добре функціонують", – сказав Микита, коментуючи ситуацію навколо відновлення сполучення.

Раніше Зеленський відреагував на ситуацію на Одещині та натякнув на можливі кадрові рішення. Як відомо, росіяни атакують регіон упродовж декількох днів.

Одеська область Одеса-Рені міст дорога атака
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
