У Києві чоловік напав на продавця з газовим балончиком та вкрав гроші

Фото: Нацполіція

У столиці будуть судити чоловіка, який пограбував продавця на ярмарку. Інцидент стався у Солом'янському районі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Відомо, що зловмисник скористався моментом, коли продавець сперечався з одним із покупців. Тоді грабіжник атакував продавця газовим балончиком, відібрав його фартух із виторгом у сумі майже 100 тисяч гривень та втік.

Згодом правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 39-річний житель столиці, який раніше вже мав проблеми із законом. Тепер йому загрожує до десяти років ув'язнення.

