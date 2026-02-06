16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 21:49

У центрі Києва горів готель

06 лютого 2026, 21:49
фото: ДСНС
На Хрещатику ліквідували пожежу в готелі

Як передає RegioNews, про це Головне управління ДСНС України у м. Києві повідомляє у Фейсбуці.

У п’ятницю, лютого о 17:58 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик.

В готелі, який знаходиться у центральній частині міста сталось загоряння в одному із номерів на 4-му поверсі.

"О 18:27 пожежу ліквідували на площі 15 кв. м. Жертв та постраждалих немає. Причину займання будуть встановлювати правоохоронці", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, в Києві наприкінці січня сталася пожежа у девʼятиповерхівці. Внаслідок загоряння загинула людина.

