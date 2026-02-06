На Сумщині росіяни вбили 31-річну жінку, яка перебувала за кермом авто

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це голова обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Телеграмі.

"У Миколаївській сільській громаді ворожий безпілотник поцілив у цивільну автівку. Транспортний засіб загорівся", – йдеться у повідомленні.

За його словами, 31-річна жінка, яка перебувала за кермом, загинула.

Як повідомлялось, на Сумщині росіяни вбили подружжя. Трагедія сталась в одному з прикордонних сіл Краснопільської громади.