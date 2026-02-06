Стало відомо, скільки пунктів незламності працює у Києві

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на початок лютого в столиці функціонують 1395 пунктів незламності, частина із них – пункти надання допомоги ДСНС, розгорнуті на базі наметів

Як передає RegioNews, про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.

Зазначається, що розташування пунктів незламності можна знайти в застосунку "Дія".

"Попри всі намагання ворога зламати нас, занурити в хаос і холод, органи системи МВС цілодобово працюють для того, щоб допомогти кожному, хто цього потребує", – йдеться у повідомленні.

Також міністр додав, що локації автономні, оснащені тепло- та електрогенераторами. Відвідувачам там пропонують гарячі напої та можливість зігрітися. За необхідності кількість таких пунктів буде збільшена.

Нагадаємо, в Києві супермаркети почали працювати як пункти незламномсті. Зокрема в Деснянському районі столиці низка супермаркетів працює у цілодобовому форматі.