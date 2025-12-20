У Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області

фото: Юлія Свириденко

Уряд терміново ліквідовує наслідки цинічного російського обстрілу основного мосту, який з’єднує Одесу та Ізмаїл

Як передає RegioNews, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Передусім забезпечуємо максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону. До роботи залучені всі профільні служби. Координуємо наші дії з міжнародними партнерами", – написала вона.

За словами Свириденко, Одещина забезпечена усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності.

Наразі влада намагається спростити умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, паралельно розширюємо можливості залізничного транспорту.

Відповідальним в Уряді за координацію дій в регіонів призначено віце-прем’єр-міністра Олексія Кулебу.

Нагадаємо, Росія уже декілька днів масовано обстрілює Одеську область. Зокрема росіяни б'ють по мосту в районі населеного пункту Маяки. У зв’язку із цим в регіоні ускладнено рух транспорту до низки пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Також призупинено рух трасою Одеса-Рені.