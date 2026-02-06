У Кривому Розі п'яний чоловік викликав поліцію через хуліганів, яких не існувало

Фото: Нацполіція

У Кривому Розі чоловік викликав правоохороонці. Однак у результаті він отримав штраф

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Днями патрульних Кривого Рогу викликали через хуліганство у Металургійному районі. Виявилось, звернувся до поліції п'яний чоловік. Йому здалось, що йому вибивали двері. Проте як виявилось, насправді цього не відбувалось.

В результаті чоловік отримав штраф за завідомо неправдивий виклик спецслужб.

Нагадаємо, раніше у Києві визнали винним чоловіка у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. За псевдомінування чоловіка засудили до трьох років реального позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку строк складе 3,5 роки.