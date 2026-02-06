У Харкові затримали чоловіка, який розбещував 11-річного хлопчика

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Після того як чоловік познайомився з 11-річним хлопчиком у грі, він запропонував йому спілкуватися через месенджер Telegram. Відомо, що він знав про вік дитини, але все одно надсилав йому повідомлення із використанням сексуалізованої лексики та стікери порнографічного характеру, а також спілкувався з ним на інтимні теми.

Правоохоронці знайшли чоловіка. Він тимчасово жив у бабусі, бо ховався від ТЦК. Тепер йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео. Суд взяв 41-річного зловмисника під варту без альтернативи внесення застави. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.