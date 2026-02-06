16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
06 лютого 2026, 21:35

За 18 днів отримав 5 років: на Львівщині військового судили за СЗЧ

06 лютого 2026, 21:35
Фото з відкритих джерел
Сокальський районний суд Львівської області ухвалив обвинувальний вирок щодо військовослужбовця. Він самовільно залишив місце служби

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що 7 березня військовий залишив місце служби. Йдеться про місце проживання навчальної групи в кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України. Після цього, 25 березня, його затримали правоохоронці. Загалом його не було на місці служби понад три доби.

На суді військовий визнав свою провину та висловив щире каяття. При цьому зазначається, що раніше чоловік був неодноразово судимий і на шлях виправлення не став.

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 5 років і 8 місяців позбавлення волі з відбуванням у кримінально-виконавчій установі.

Нагадаємо, що від початку 2025 року в Україні зареєстровано 161 тисячу справ про самовільне залишення частини, що майже вчетверо перевищує показники 2024 року. Попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 6% від усіх зареєстрованих справ.

СЗЧ військовий суд Львівська область
