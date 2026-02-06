За 18 днів отримав 5 років: на Львівщині військового судили за СЗЧ

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що 7 березня військовий залишив місце служби. Йдеться про місце проживання навчальної групи в кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України. Після цього, 25 березня, його затримали правоохоронці. Загалом його не було на місці служби понад три доби.

На суді військовий визнав свою провину та висловив щире каяття. При цьому зазначається, що раніше чоловік був неодноразово судимий і на шлях виправлення не став.

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 5 років і 8 місяців позбавлення волі з відбуванням у кримінально-виконавчій установі.

Нагадаємо, що від початку 2025 року в Україні зареєстровано 161 тисячу справ про самовільне залишення частини, що майже вчетверо перевищує показники 2024 року. Попри рекордну кількість проваджень підозру отримали лише 6% від усіх зареєстрованих справ.