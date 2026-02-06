16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
06 лютого 2026, 21:15

На окупованих територіях дітям у школах замість дзвінка вмикають російські пісні про війну

06 лютого 2026, 21:15
Скриншот: t.me/CenterCounteringDisinformation
На окупованих територіях росіяни продовжують перетворювати освіту на інструмент психологічного впливу. Дітям нав'язують культ війни

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що на окупованих територіях у школах замість звичних дзвінків почали вмикати так звані "патріотичні" пісні про "подвиги", "захист батьківщини" та військову службу.

Відомо, що до пропагандистського репертуару увійшли радянськ і сучасні пісні. Кампанію приурочили до так званого "дня захисника вітчизни" та формально подають як "виховання поваги до предків".

"Повторювані щодня ідеологічні сигнали формують автоматизоване сприйняття насильства як "героїчного" та природного, одночасно стираючи будь-які альтернативні погляди і почуття національної ідентичності", - підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше активісти розповіли, що на окупованих територіях окупанти запускають механізм для того, щоб відбирати дітей з родин. Йдеться про тих дітей, які живуть в сім'ях опікунів.

