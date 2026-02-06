На окупованих територіях дітям у школах замість дзвінка вмикають російські пісні про війну

Скриншот: t.me/CenterCounteringDisinformation

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що на окупованих територіях у школах замість звичних дзвінків почали вмикати так звані "патріотичні" пісні про "подвиги", "захист батьківщини" та військову службу.

Відомо, що до пропагандистського репертуару увійшли радянськ і сучасні пісні. Кампанію приурочили до так званого "дня захисника вітчизни" та формально подають як "виховання поваги до предків".

"Повторювані щодня ідеологічні сигнали формують автоматизоване сприйняття насильства як "героїчного" та природного, одночасно стираючи будь-які альтернативні погляди і почуття національної ідентичності", - підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

