У Рівному два автомобілі заблокували бус ТЦК з мобілізованими і допомогли їм втекти

ілюстративне фото: з соцмереж

У Рівненському ТЦК підтвердили, що інцидент стався 6 лютого і що внаслідок «нападу» цивільних один із представників ТЦК був травмований

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Рівненський обласний ТЦК та СП.

Як зазначається, 6 лютого група оповіщення Рівненського ТЦК та СП під час проведення заходів оповіщення супроводжували військовозобов'язаних громадян України після проходження військово-лікарської комісії на визначення придатності до військової служби.

"Два транспортні засоби з невідомими громадянами блокували проїзд військовому транспортному засобу та невідомі особи здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Внаслідок чого один з військовослужбовців був травмованим та скерований до лікувальної установи", – йдеться у повідомленні.

В цей же час військовозобов'язані громадяни, що перебували у військовому транспортному засобі, здійснили втечу.

