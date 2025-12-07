18:31  06 грудня
Завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії
15:08  06 грудня
Через ракетну атаку в Дніпрі виникли масштабні пожежі
10:46  06 грудня
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2025, 10:45

Вибухівка з чайником: в Одесі судили диверсанта, який влаштував вибух під прокуратурою

07 грудня 2025, 10:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Одесі визнали чоловіка винним у скоєнні теракту. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що в лютому 2025 року в месенджері чоловік вступив у змову з невідомою особою. Вони обрали місце, час, автомобіль. За виконання теракту обвинуваченому пообіцяли 3 тисячі доларів. Частину грошей він отримав на банківську картку.

У різних магазинах він купив все необхідне для скоєння теракту. Пристрій дистанційно приводився в дію через дзвінок на приєднаний до чайника кнопкою і телефон. Рюкзак із чайником чоловік поклав під передню частину вказаного йому авто під будівлею Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

20 лютого стався вибух. Вибухівка була під Лексусом, але постраждали сусідні машини працівників прокуратури. В одній з них був чоловік. Внаслідок вибуху він отримав струс мозку та травму органів слуху.

На суді обвинувачений визнав свою провину. Його засудили до 8 років позбавлення волі. Також з нього стягнуть 1,4 мільйона гривень матеріальної шкоди.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали ще одного агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса теракт суд
Хотів легкого заробітку: на Дніпропетровщині чоловік підпалював залізницю за гроші
05 грудня 2025, 13:15
Переписувалась із фсб-шником: жителька Краматорська "зливала" росіянам дані ЗСУ
05 грудня 2025, 12:30
У Миколаєві 20-річний киянин намагався підірвати авто із українськими військовими
05 грудня 2025, 10:34
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Фронтмен гурту ADAM пішов із життя після тривалої хвороби
07 грудня 2025, 14:30
Смертельна ДТП у Запоріжжі: авто розтрощило від зіткнення з електоопорою
07 грудня 2025, 14:10
Помер відомий режисер: він був автором першої в Україні стрічки, яку висунули на Оскар
07 грудня 2025, 12:35
Росіяни вдарили по Донеччині: є загиблий, поранена дитина
07 грудня 2025, 12:10
Атака на Чернігівщину: відомо про загиблого
07 грудня 2025, 11:55
Смертельна ДТП на Полтавщині: водій був пʼяним, пасажир загинув
07 грудня 2025, 11:25
Спортсмен із Закарпаття здобув історичну перемогу на Кубку світу з лижної акробатики
06 грудня 2025, 20:03
Першопричиною кризи в армії є те, що в українського солдата немає прав
06 грудня 2025, 19:40
Зеленський провів довгу і змістовну розмову із представниками Трампа
06 грудня 2025, 19:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »