Ілюстративне фото

В Одесі визнали чоловіка винним у скоєнні теракту. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що в лютому 2025 року в месенджері чоловік вступив у змову з невідомою особою. Вони обрали місце, час, автомобіль. За виконання теракту обвинуваченому пообіцяли 3 тисячі доларів. Частину грошей він отримав на банківську картку.

У різних магазинах він купив все необхідне для скоєння теракту. Пристрій дистанційно приводився в дію через дзвінок на приєднаний до чайника кнопкою і телефон. Рюкзак із чайником чоловік поклав під передню частину вказаного йому авто під будівлею Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

20 лютого стався вибух. Вибухівка була під Лексусом, але постраждали сусідні машини працівників прокуратури. В одній з них був чоловік. Внаслідок вибуху він отримав струс мозку та травму органів слуху.

На суді обвинувачений визнав свою провину. Його засудили до 8 років позбавлення волі. Також з нього стягнуть 1,4 мільйона гривень матеріальної шкоди.

