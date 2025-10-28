15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 21:30

Україна оголосила про підозру Кіркорову: що відомо і що йому загрожує

28 жовтня 2025, 21:30
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України повідомила про підозру російському співаку Філіпу Кіркорову, який активно підтримує агресію Росії проти України та поширює кремлівську пропаганду

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

Артиста підозрюють у неодноразовому порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповані території України. Окрім цього, він виступав на заходах на підтримку окупаційної влади РФ.

"Кіркоров Ф.Б., підтримуючи незаконні дії російської влади, спрямовані на порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, 18.03.2021 брав активну участь у мітингу-концерті на стадіоні Лужники у Москві, де відкрито висловлювався на підтримку анексії Криму", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, співак неодноразово відвідував окупований Крим, а також виступав перед військовими РФ у Феодосії та Горлівці.

У СБУ зазначили, що Кіркоров несе відповідальність за систематичну підтримку та реалізацію політики, яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

Російському артисту загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України — "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України".

Нагадаємо, російські Telegram-канали пишуть, що в Індонезії розстріляли відомого російського воєнкора і Z-пропагандиста Владислава Позднякова. Його канал у соцмережах мовчить із самого ранку — наразі очікується офіційне підтвердження інформації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра СБУ
Вкрали українське зерно: СБУ повідомила про підозру заступнику міністра РФ
28 жовтня 2025, 14:14
Агент РФ в кількох регіонах України підпалював двері квартир, де живуть українські військові та їхні родини
27 жовтня 2025, 19:45
На Донеччині викрили 59-річного агента, який наводив "Ланцети" на Костянтинівку
27 жовтня 2025, 13:38
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
У ЄС повідомили, скільки українців перебувають під тимчасовим захистом
28 жовтня 2025, 21:40
FPV-дрони, барикади і десятки жертв: у Бразилії спалахнула війна між урядом і наркокартелями
28 жовтня 2025, 21:35
У Росії повідомляють про вбивство воєнкора та пропагандиста Позднякова, — ЗМІ
28 жовтня 2025, 20:58
У Польщі 13-річний українець проїхав 30 км на велосипеді, щоб зустрітися з подругою з інтернету: його зупинила поліція
28 жовтня 2025, 20:53
На Харківщині запрацював Офіс податкових консультантів
28 жовтня 2025, 20:49
У Запорізькій області підірвали потяг окупантів
28 жовтня 2025, 20:16
Білорусь готує розгортання нового ЗРК "Орешник": комплекс мають поставити на бойове чергування в грудні
28 жовтня 2025, 20:13
"Екшн" на Дарницькій площі: чоловік у стилі "Рембо" розніс авто та влаштував бійку просто посеред дороги, — соцмережі
28 жовтня 2025, 19:55
Прив'язав собаку до машини та тягнув її дорогою: на Прикарпатті відправили за ґрати чоловіка, який вбив тварину
28 жовтня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »