Україна оголосила про підозру Кіркорову: що відомо і що йому загрожує

Служба безпеки України повідомила про підозру російському співаку Філіпу Кіркорову, який активно підтримує агресію Росії проти України та поширює кремлівську пропаганду

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

Артиста підозрюють у неодноразовому порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповані території України. Окрім цього, він виступав на заходах на підтримку окупаційної влади РФ.

"Кіркоров Ф.Б., підтримуючи незаконні дії російської влади, спрямовані на порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, 18.03.2021 брав активну участь у мітингу-концерті на стадіоні Лужники у Москві, де відкрито висловлювався на підтримку анексії Криму", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, співак неодноразово відвідував окупований Крим, а також виступав перед військовими РФ у Феодосії та Горлівці.

У СБУ зазначили, що Кіркоров несе відповідальність за систематичну підтримку та реалізацію політики, яка підриває суверенітет і територіальну цілісність України.

Російському артисту загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України — "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України".

