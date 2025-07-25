На Одещині судитимуть військовослужбовця, який наводив ворожі ракети на полігони

фото: ДБР

За матеріалами ДБР судитимуть військовослужбовця, який наводив ворожі ракети на полігони з бійцями ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці встановили, що з початку 2025 року фігурант збирав інформацію та через знайомого за кордоном передавав дані для фсб рф із роз'ясненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.

За це йому платили від 3 тисяч гривень за кожну "наводку".

Правоохоронці викрили та затримали зрадника у березні 2025 року, тим самим попередивши майбутній обстріл полігону з військовослужбовцями.

За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі агентка ФСБ готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ.