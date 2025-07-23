На Одещині затримали чоловіка, який намагався дати хабар прикордонникам

фото: ДПСУ

Чоловік намагався незаконно потрапити до Молдови та переправити туди двох своїх друзів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що для реалізації задуму ділок вирішив "домовитись" з прикордонником і запропонував йому 7500 доларів США за надання службової інформації щодо розміщення нарядів, а також за допомогу в доставці групи до кордону.

Зловмисника затримали на гарячому, під час передачі прикордоннику завдатку у сумі 3000 доларів США.

Чоловіку загрожує позбавлення волі, а його клієнтам – штраф.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали 10 "туристів", які заплатили від 7,5 до 9 тис. доларів, щоб потрапити до Молдови.