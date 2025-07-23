На Одещині затримали чоловіка, який намагався дати хабар прикордонникам
Чоловік намагався незаконно потрапити до Молдови та переправити туди двох своїх друзів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Правоохоронці встановили, що для реалізації задуму ділок вирішив "домовитись" з прикордонником і запропонував йому 7500 доларів США за надання службової інформації щодо розміщення нарядів, а також за допомогу в доставці групи до кордону.
Зловмисника затримали на гарячому, під час передачі прикордоннику завдатку у сумі 3000 доларів США.
Чоловіку загрожує позбавлення волі, а його клієнтам – штраф.
Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали 10 "туристів", які заплатили від 7,5 до 9 тис. доларів, щоб потрапити до Молдови.
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