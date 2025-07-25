В Одесской области будут судить военнослужащего, который наводил вражеские ракеты на полигоны

фото: ГБР

По материалам ГБР будут судить военнослужащего, который наводил вражеские ракеты на полигоны с бойцами ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Правоохранители установили, что с начала 2025 года фигурант собирал информацию и через знакомого за границей передавал данные для ФСБ РФ с разъяснением координат военного полигона и количества находящихся на нем военнослужащих.

За это ему платили от 3 тысяч гривен за каждую наводку.

Правоохранители разоблачили и задержали предателя в марте 2025 года, тем самым предупредив предстоящий обстрел полигона с военнослужащими.

За совершенное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одессе агент ФСБ готовила ракетный удар по базе морпехов ВСУ.