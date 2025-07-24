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24 липня 2025, 14:15

У формі військових і зі зброєю: в Одесі затримали угруповання, яка полювала на підприємців

24 липня 2025, 14:15
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фото: Національна поліція України
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Увечері 23 липня в Одесі правоохоронці затримали озброєну групу, яка спеціалізувалася на розбійних нападах на місцевих підприємців

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Підозрюваних вдалося схопити "на гарячому" - у момент, коли вони проникали до оселі чергової жертви. Під час затримання нападники намагалися чинити опір, однак були оперативно нейтралізовані.

Затримання злочинного угрупування в Одесі

За даними слідства, організатором злочинної групи виявився 28-річний житель Одеси. Він залучив до справи 33-річного знайомого, а також скористався контактами у кримінальному середовищі, щоб отримати дані про потенційних потерпілих. Угруповання діяло продумано - перед нападами його учасники вивчали спосіб життя обраних бізнесменів, стежили за ними, визначали наявність охорони, камер відеоспостереження та планували маршрути втечі.

Чоловіки були озброєні та вдягнені у військову форму

У день затримання зловмисники прибули на таксі до заздалегідь облаштованої схованки. Там вони переодягнулися у військову форму, озброїлися та вирушили на розбій. Поліція затримала їх саме в той момент, коли вони намагалися проникнути до будинку підприємця.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі епізоди злочинної діяльності угруповання та можливу причетність інших осіб.

Раніше повідомлялося, у Києві судитимуть кримінальних авторитетів за наркотрафік у СІЗО.

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