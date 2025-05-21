На Одещині поліцейські викрили неповнолітнього наркоторговця

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

17-річного жителя райцентру затримали, коли він розкладав "товар" у схованки на одній із вулиць міста. Правоохоронці вилучили у хлопця 30 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, – PVP, що було підтверджено експрес-тестом.

Під час проведення подальших слідчих дій поліцейські вилучили ще 8 пакетиків з аналогічним вмістом, які юнак встиг закласти для клієнтів у таємні місця в Білгород-Дністровській та Сергіївській громадах. Також правоохоронці вилучили у неповнолітнього мобільний телефон з інформацією про його незаконну діяльність.

Поліцейські встановили, що хлопець шукав роботу і в одній із груп у телефонному месенджері отримав пропозицію розповсюджувати психотропи. "Товар" він забрав у схованці, після чого почав збувати його маленькими дозами в аналогічний спосіб.

Хлопцеві загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали "на гарячому" 37-річного чоловіка за збут боєприпасів та наркотиків.