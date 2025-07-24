фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Індустріальний районний суд Дніпра 24 липня ухвалив рішення про тримання під вартою для 14-річного підлітка, якого підозрюють в умисному вбивстві жінки

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами слідства, хлопець завдав щонайменше п’ять ударів ножем у шию та тулуб жінці біля банкомата. Від отриманих поранень вона загинула на місці.

Запобіжний захід обрано без права внесення застави. Прокуратура наполягала на найсуворішому обмеженні через характер злочину та його обставини. Заступник керівника обласної прокуратури Євгеній Корнієнко підкреслив, що мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.

Знаряддя вбивства жінки біля банкомату на поспекті Слобожанському

Злочин стався 23 липня у ранковий час. Хлопець напав на жінку, яку раніше не знав, використовуючи ніж, куплений за день до цього. Знаряддя вбивства вилучено й передано на експертизу. Самого підозрюваного затримали одразу після злочину, відповідно до статті 208 КПК України.

Розслідування триває. Його ведуть слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області. У справі задіяна спеціальна група прокурорів на чолі з очільником відомства. Усі обставини події ще з’ясовуються.

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