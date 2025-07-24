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24 липня 2025, 10:15

У Миколаєві затримали агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК

24 липня 2025, 10:15
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фото: СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів російської ФСБ та запобігла новим терактам на Півдні України. Зрадники готували подвійний вибух у Миколаєві

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, ФСБ спочатку планувала підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля адмінбудівлі обласного ТЦК у Миколаєві. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

У такий спосіб окупанти мали намір вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому регіоні.

За матеріалами СБУ, підготовкою теракту займалися двоє агентів ФСБ, які діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора.

Один із фігурантів — 38-річний мешканець Кіровоградщини. Після вербування він мав спорядити СВП та закласти їх у схрони.

Потім російський куратор передав геолокацію тайників безпосередньому виконавцю запланованого теракту — 18-річному жителю Київщини. Хлопець потрапив "на гачок" ФСБ під час пошуку "легких грошей" в соцмережах.

За інструкцією куратора юнак забрав зі схронів у Херсоні та Миколаєві два СВП. Один з них заховав у сміттєвій урні біля Миколаївського ТЦК, інший — заклав поруч.

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому".

У агента вилучили телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Іншого агента затримали за місцем проживання. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України зірвала масштабну спробу здійснення терористичних атак по всій Україні, які готували російські спецслужби. Серед сімох викритих агентів були 14-річні підлітки.

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