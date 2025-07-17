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17 липня 2025, 17:26

На Одещині у посадовця міграційної служби конфіскували елітне авто вартістю майже 6 млн грн: що вирішив суд

17 липня 2025, 17:26
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фото: ДБР
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Верховний Суд підтвердив законність конфіскації елітного автомобіля посадовця міграційної служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці виявили, що автомобіль Mercedes-Benz G400 D, ціною 5,65 млн грн, чиновник придбав та оформив на матір у 2023 році. При цьому ні його доходи, ні доходи матері не дозволяли це зробити. Водночас встановлено, що фактично транспортним засобом користувався посадовець та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії, тотожні праву розпорядження ним.

Як повідомлялось, на Одещині судитимуть посадовця Міграційної служби, який приховав у декларації понад 83 млн грн.

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