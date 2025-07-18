В Одесі жінку протягнув по асфальту бус ТЦК: реакція військкомату

скриншот із відео

У четвер, 17 липня, в Одесі на вулиці Богдана Хмельницького Вжінка намагалася "відбити" чоловіка з буса ТЦК. Військові почали їхати і кілька метрів протягли її по землі

В Одеському обласному ТЦК підтвердили цей інцидент, передає RegioNews.

Там зазначили, що під час перевірки облікових даних одного з військовозобов'язаних громадянка намагалася перешкодити виконанню службових обов’язків військових. Зокрема, блокувала рух службового автомобіля.

Водночас, в Одеському ОТЦК "категорично засудили" будь-які прояви порушення службової дисципліни своїми підлеглими. Тому за даним фактом ініційовано службову перевірку.

Окрім того, правоохоронні органи також розслідують подію.

Після встановлення всіх деталей учасникам інциденту буде надано відповідну правову оцінку згідно з чинним законодавством.

Військові звертаються до громадян із проханням не перешкоджати їхній роботі.

УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці перевіряють дії військових посадовців, яких підозрюють у жорсткому поводженні з чоловіком під час мобілізаційного заходу.