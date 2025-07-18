фото: Национальная полиция

Авария произошла в четверг, 17 июля, около 17 часов. на автодороге сообщением Киев – Одесса, недалеко от села Болгарка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Как сообщили в полиции, в результате столкновения автомобилей Hyundai и Toyota, двигавшихся в попутном направлении в сторону Одессы, телесные повреждения получили оба водителя и 12-летний мальчик.

Всех их с разными телесными повреждениями каретой скорой помощи доставили в больницу.

Проверка водителей на состояние опьянения показала, что они трезвые.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Одесской области водитель Toyota насмерть сбил пенсионера.