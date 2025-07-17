В Одеській області КамАЗ переїхав легковий автомобіль

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 35-річний водій легкового автомобіля Mazda, рухаючись вулицею Садова, на перехресті не надав перевагу 37-річному водієві вантажівки КамАЗ, який рухався головною дорогою, і допустив зіткнення.

Керманич легковика та його 48-річний пасажир отримали різні травми. Чоловіків доправили до лікарні, де водій помер.

Нагадаємо, на днях в Одеській області перекинувся автобус із пасажирами.