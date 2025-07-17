В Одесской области исчез 17-летний парень
В Одесской области разыскивается несовершеннолетний Богдан Маковский
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
По данным полиции, 17 июля, днем парень ушел из дома и скрылся.
Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, серые глаза.
"Если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, просим сообщить в территориальное подразделение полиции по номерам телефонов (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 или на спецлинию 102", - сообщили в полиции.
Напомним, в Одесской области 17-летний парень жестоко избил подростка.
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