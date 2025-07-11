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11 липня 2025, 23:35

У Харкові чиновник ЦНАПу торгував фальшивими документами

11 липня 2025, 23:35
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Фото: Нацполіція
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У Харкові викрили начальника ЦНАПу. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Правоохоронці викрили начальника Центру надання адміністративних послуг однієї з міських військових адміністрацій Харківської області. За даними слідства, він вимагав гроші за видачу повторного свідоцтва про смерть особі, яка не мала права на такий документ. "Послугу" він оцінив у 3 тисячі доларів.

Чиновника затримали "на гарячому", коли він передавав "клієнту" підробку. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили зловмисників, які організували цех з виробництва підроблених документів. Йдеться про водійські посвідчення та свідоцтва на авто. За свої "послуги" ділки брали до 450 доларів. Готові "товари" відправляли поштою по всій України.

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