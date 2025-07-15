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Правоохранители разоблачили начальницу одного из отделов Белгород-Днестровского горсовета, требовавшего 400 евро за подделку документов для оформления пенсии местному жителю

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Женщина обещала помочь с фальсификацией бумаг, чтобы компенсировать недостаток в 10 лет трудового и страхового стажа.

При получении второй части взятки – 10 200 гривен – чиновницу задержали. Деньги изъяты как вещественные доказательства.

По факту коррупции ей сообщили о подозрении. Женщине светит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности до трех лет.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 120 тыс. грн, а также отстранил от должности.

Напомним, во Львовской области правоохранители разоблачили инспектора таможни, требовавшего неправомерную выгоду от импортера за беспрепятственное растаможивание автомобилей.