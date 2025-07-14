На Одещині судитимуть посадовців, які вимагали хабарі у мисливців

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Правоохоронці завершили досудове розслідування масштабної схеми заробітку під час видачі посвідчень для мисливців у Південному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними правоохоронців, на початку 2024 року начальник міжрегіонального управління у змові зі своїм заступником та ще одним підлеглим поставили в Одесі "на потік" побори з охочих скласти іспит та отримати посвідчення мисливця, що дозволяло полювати.

"Посадовці змушували членів екзаменаційної комісії брати "плату" від претендентів за позитивну здачу іспиту. У разі відмови вони погрожували працівникам звільненням. Отримати посвідчення коштувало від 2 до 4 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

За період дії схеми посадовці встигли заробити понад мільйон гривень на видачі 500 мисливських посвідчень.

За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині затримали правоохоронця, який разом із матір’ю переправляв чоловіків до Молдови.