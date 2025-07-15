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15 липня 2025, 11:52

Хабар у 1600 доларів: митника Львівщини спіймали на гарячому

15 липня 2025, 11:52
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фото: Національна поліція
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У Львівській області правоохоронці викрили інспектора митниці, який вимагав неправомірну вигоду від імпортера за безперешкодне розмитнення автомобілів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що державний інспектор управління контролю митної вартості Львівської митниці отримав від представника-імпортера 1600 доларів США за "нестворення штучних перешкод" при оформленні кількох авто, а також за незбільшення митних платежів.

14 липня митника затримали на робочому місці одразу після передачі йому коштів.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Суд невдовзі обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, на митниці викрили схему "відкатів" за вивезення валюти. Правоохоронці повідомили про підозру головному державному інспектору одного з управлінь боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил регіональної митниці.

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Львівська область хабар митниця таможенник поліція авто
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