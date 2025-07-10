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10 липня 2025, 18:51

В Одесі дівчина визвала таксі, щоб відвезти хлопця в ТЦК

10 липня 2025, 18:51
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Курйозний випадок стався в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на соцмережі.

Відомо, що дівчина викликала таксі для свого хлопця та вказала кінцевою зупинкою Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Очевидно, таким чином одеситка намагалась провчити свого хлопця.

Нагадаємо, на Одещині судили активіста, який прикидався військовим ТЦК.

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